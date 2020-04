J. K. Rowling se recuperó de los síntomas del COVID-19

La escritora no se realizó la prueba para confirmar el diagnóstico

(Notimex). – La novelista británica J. K. Rowling, reconocida por ser la autora de la saga de “Harry Potter”, compartió en sus redes sociales haberse recuperado de los síntomas del COVID-19, aunque no pudo confirmar que poseía el virus al no realizarse la prueba.

La también productora y guionista aseguró que durante las últimas dos semanas tuvo todos los síntomas de coronavirus, incluidos los problemas respiratorios. Asimismo, instó a sus seguidores a seguir las recomendaciones médicas para aliviar algunos de los síntomas.

“Por favor, miren este video del Hospital de Queens (Reino Unido) explicando cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas 2 semanas he tenido todos los síntomas de C19 (aunque no me han hecho la prueba), e hice esto siguiendo el consejo del doctor. Estoy completamente recuperada y la técnica me ayudó mucho”, escribió.