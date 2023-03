Jaime “Monstruo” Osuna buscará mantener el invicto en casa

El joven pugilista sudcaliforniano, Jaime “Monstruo” Osuna, entrará en acción el próximo sábado 25 de marzo en una velada que se llevará a cabo en la cancha Manuel Gómez Jiménez en punto de las 20:00 horas. Esta será la tercera noche del deporte de los puños en BCS este año.

Con récord invicto de dos peleas, Osuna se alista para batirse ante su rival originario del puerto de Mazatlán, Agustin Guevara. La pelea será a cuatro rounds y está pactada en el peso súper welter, ambos pugilistas llegan en el mejor momento de su carrera y para el sudcaliforniano es una apuesta de seguir mejorando su nivel.

Estas son algunas otras peleas de la noche: Jassel Amador vs Homero Castro; Tadeo Arce vs Pedro Hansen; Kevin Hernández vs Sebastian Saiza; Fernando Salazar vs Sergio Valle; Jesus Fernández vs Joel Salazar y finalmente Fabian Carrillo vs Franscico Martínez.

Es por ello que el boxeo en Baja California Sur continúa marcando tendencia y siendo un deporte concurrido; recientemente Emiliano Reducindo retorno a La Paz luego de completar su segundo campeonato mundial.