Jaír el joven enfermero que se despide de su familia para combatir la pandemia

“Si yo me llego a ir, créeme que será con el honor de haber servido como un agente de combate, que jamás bajó sus brazos ni se rindió. No tengo capa, pero quiero quedar en sus memorias NO como un héroe, si no como alguien que su único superpoder era saber cuidar del enfermo, del desamparado y del sin esperanzas”.

Es como el joven enfermero Jaír Alejandro de Jesús López, quien se desempeña en un hospital de Cabo San Lucas, se despide de su familia al escribir una carta a través de su red social.

“Familia amada, les escribo estas palabras para que esten tranquilos. Yo elegí mi camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro a mi y a mis compañeros , en riesgo, tentando al destino al exponernos a lo que hoy es considerada una pandemia. Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da es que ustedes o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos. Yo no quiero que ustedes sean un número más en las cifras, ni quiero que sean incluidos en las frívolas estadísticas que sólo alimentan el pánico colectivo. Me enseñaron a tener un corazón grande, tan grande que puedo poner al servicio de la gente, mis conocimientos para ir en ayuda del que más lo necesita, y hoy el mundo entero nos necesita, a todos los profesionales de la salud. Eso arriesga mi vida, pero es un desafío que estoy dispuesto a aceptar”.

Y así como el enfermero Jaír, muchos trabajadores de la salud arriesgan su vida todos los días, para salvar a quienes enfrentan la pandemia del Coronavirus, por lo que piden hacer conciencia y se queden en casa.