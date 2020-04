Jalisco tiene “plan b” para pruebas rápidas, afirma gobernador

(Notimex).- Jalisco busca realizar pruebas rápidas masivas con “un modelo de trabajo a través de pruebas PCR”, con el objeto de avanzar en la búsqueda de casos positivos de COVID-19, afirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien adelantó que el nuevo programa se dará a conocer el próximo martes.

Sin embargo, el mandatario estatal reconoció que debe analizarse el tema presupuestal, el cual limitaría el alcance del proyecto, pero la intención es llevar a cabo 600 pruebas rápidas durante un mes.

“Creemos que se podría hacer mucho mejor y de manera más efectiva con pruebas rápidas y si por algo no están, vamos a desarrollar otro modelo que esperamos pueda funcionar”, detalló en conferencia.

La administración estatal anunció además que ha contactado a un proveedor de pruebas rápidas Xpert Xpress SARS CoV-2, que se encuentran en proceso de certificación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su importación.

Por otra parte, Alfaro lamentó que en Semana Santa muchos tapatíos aprovecharon para salir por carretera a destinos turísticos, pero descartó medidas más severas para incentivar a la población a quedarse en casa.

“No hay ninguna cuarentena o medida de aislamiento obligatoria, estamos apelando a la voluntad de la gente. Este no es un tema donde se deba cuestionar al gobierno, sino a los ciudadanos que no han entendido que si no nos ayudan esto se puede salir de control”, dijo.