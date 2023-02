James Gunn anuncia nuevas películas y series de DC Studios

Luego de meses llenos de rumores y especulaciones, finalmente James Gunn anunció de manera oficial los proyectos que forman parte del nuevo DC Universe, el cual se reestructura casi en su totalidad y promete grandes éxitos con los siguientes estrenos.

El nuevo rostro de Warner Bros. y DC Comics se realiza bajo la tutela de James Gunn, quien a través de grandes títulos revelados, buscará colocar a DC Studios en el lugar que se merece y conquistar los corazones de sus fanáticos.

Todo reinicio necesita de un cierre digno y sobre todo uno que sustente el futuro, es por ello que Gunn confirmó que “The Flash” será la película que le de “reset” al universo extendido de DC y que a partir de ahí podamos conocer más a fondo su visión, la cual cabe mencionar que en esta primera etapa llevará por título “Dioses y Monstruos”.

Uno de los superhéroes con mayor relevancia a nivel mundial es Superman, mítico personaje en el que James Gunn deposita toda su confianza para que a través de él conozcamos este nuevo universo.

La cinta “Superman: Legacy” contará la historia del hombre de acero equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana. Al momento se prevé que esta se estrene en julio del 2025.

SUPERMAN: LEGACY — Written by James Gunn, the film will hit theaters on July 11, 2025 and focus on Superman balancing his Kryptonian heritage with his human upbringing:

Otro de los grandes artífices de DC es Bruce Wayne, mejor conocido como Batman y quien también impulsará en gran parte al DC Universe a través de la cinta “The Brave and the Bold”, la cual también tendrá la aparición de Robin en su versión de Damian Wayne.

El proyecto promete indagar más en la “Batifamilia”, pues el propio Gunn afirma que “veremos una extraña relación entre padre e hijo”.

THE BRAVE AND THE BOLD — The DCU will introduce its Batman and Robin in this unusual father-son story, inspired by Grant Morrison's comics:

El nuevo plan de James Gunn trae a la mesa mucho más personajes, pues además de los proyectos ya mencionados, nos adentraremos en algunas otras historias interesantes aunque un poco menos conocidas.

“Supergirl: Woman of Tomorrow” también llegará a las pantallas grandes y dado que este cómic ha sido gratamente elogiado, las expectativas por ver su versión live-action emocionan a más de uno.

“The Authority” y “Swamp Thing” son otros estrenos que se avecinan y a pesar de ser historias un poco menos conocidas, también elevan el hype por el alto potencial.

“The Authority” es un grupo de antihéroes que buscarán salvar al mundo a cualquier costo, mientras que “Swamp Thing” se asoma como el primer proyecto de terror de este universo.

THE AUTHORITY — DC's WildStorm characters will join the DC Universe as members of The Authority take matters into their own hands to do what they believe is right:

Las series no se quedan atrás y James Gunn también reveló algunos proyectos que en el futuro estarán llegando a la nueva plataforma de HBO.

“Waller” traerá de vuelta a Viola Davis en su personaje que hemos visto en las cintas de Escuadrón Suicida, y aunque no se sabe a ciencia cierta si esto forma parte del nuevo universo, el SEO de DC lo ve como un “aperitivo” en lo que llegan las nuevas películas.

“Paradise Lost”, “The Lanterns” y “Booster Gold” son más proyectos que se estrenarán en el futuro, todos diferentes entre sí y con diversas características, pero cada uno de ellos con cierto atractivo bastante interesante.

BOOSTER GOLD — In this live-action series, Booster Gold uses basic technology from the future to pretend to be a superhero in the present day.

Get to know Booster Gold:

— DC (@DCComics) January 31, 2023