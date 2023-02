Jamie Lee Curtis se besa con Michelle Yeoh en los Premios SAG

Jamie Lee Curtis, una de las actrices más aclamadas de Hollywood, le plantó un beso a su compañera de reparto Michelle Yeoh en los Premios SAG, esto al llevarse la estatuilla como “Mejor Actriz de Reparto” por su participación en “Everything Everywhere All at Once” o en español “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”.

El evento tuvo lugar el domingo 26 de febrero en el Fairmont Century Plaza, California, donde los actores de la película fueron galardonados en las categorías “Mejor elenco” y “Mejor actuación”.

El momento icónico sucedió cuando los presentadores anunciaron que Curtis había sido la ganadora como “Mejor Actriz de Reparto”, quien reaccionó de manera sorpresiva al escuchar su nombre. Por lo que al momento de pararse para recibir el premio, besó en la boca a su coprotagonista. Fue así que tras subir al escenario, le dedicó a la actriz indonesa no solo el reconocimiento, sino también unas palabras y le expresó su cariño, ya que aseguró que Yeoh fue el verdadero motivo por el que decidió participar en dicha cinta.

“Michelle Yeoh, ¡te amo, te amo, te amo!”, comentó la actriz en su discurso.

Durante su discurso, la protagonista de “Halloween”, recordó a sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh, ambos actores reconocidos que migraron a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Asimismo, bromeó con el hecho de que muchos la consideran una “nepo baby”, expresión que se utiliza para referirse a los hijos de padres adinerados y privilegiados.