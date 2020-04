Javier “Chicharito” Hernández aceptó el cese de sueldos del LA Galaxy y pidió menos desiguladad en todos sentidos.

Javier “Chicharito” Hernández, delantero del LA Galaxy, valoró la labor del personal médico que presta sus servicios sin paga alguna, para combatir la pandemia del COVID-19 y buscar la cura, cuando el gana millones como futbolista.

El exdelantero del Guadalajara señaló el tema económico aceptando la desición de LA Galaxy de no pagar sueldos a sus futbolistas mientras dure la cuarentena en la Major League Soccer.

Javier Hernández envió un mensaje de agradecimiento a los profesionales de la salud de todo el mundo que luchan día a día por salvar vidas durante la crisis vivida por la pandemia de coronavirus.

To all the medical professionals on the frontlines of the coronavirus pandemic: Thank you. #MLSUnites #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/yUglzHPmO5

— Chicharito Hernandez (@CH14_) March 30, 2020