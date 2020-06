Jesús denuncia que no le han pagado su liquidación desde 2019

Jesús Ordoñez Méndez denunció ante las cámaras de CPS Noticias que estuvo laborando en un conocido hotel de la cabecera municipal desde agosto a octubre de 2019. Hasta el momento, señaló, no le han pagado su liquidación, dinero que señaló, le es fundamental para su familia:

“El señor nos despidió pero no nos dio ni una liquidación y nada más anda echando mentiras que nos va a pagar y que sí nos va a pagar, aquí tengo todas las pruebas en whatsapp que me dice tal fecha o tal día y ahora sí que nada más me han engañado y no sé si nos va a pagar y ya fuí a buscar a todos lados y me dicen que por la contingencia sanitaria del Covid-19 que ahorita no se puede y la verdad estoy preocupado, me debe $10 mil 800 pesos y soy oficial de albañil, aquí están las pruebas y no es mentira”.