Jesús Gilberto Domínguez estará sí o sí en París 2024

Jesús Gilberto Domínguez es el ejemplo de superación, así como todos los demás atletas paralímpicos que se esfuerzan de sobremanera en sus disciplinas para dejar de lado los estigmas y complejos que una discapacidad representa en la actualidad; “todo está en la mente”, así lo hizo saber el joven nadador presente en la rueda de prensa del Triatlón Ironman, quien al tener el micrófono abiertos a su disposición, no dudó en expresar lo que es vivir su situación y aclarando que todo es posible.

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, se tuvo la fortuna de entrevistar al talento sudcaliforniano que ha dado mucho que hablar últimamente, pero haciendo énfasis en lo más reciente que ha vivido, el Campeonato Nacional en Tijuana. Nos pudo contar su experiencia, cómo se sintió al respecto y narró lo difícil que fue la competencia por el nivel de rivales olímpicos que se encontraban en su categoría; no obstante, se siente satisfecho por los resultados obtenidos.

Parte del atractivo en ese Abierto de Para-natación en el que participó, era la recompensa que traía en mente; tener un lugar en la Selección Mexicana para disputar en el mundial en Portugal hacia mediados de año; los resultados no se han revelado, pero la situación es un tanto negativa para Gilberto, quien duda poder integrarse debido a una revisión médica que tiene pendiente.

El sueño de todo atleta profesional es estar en los Juegos Olímpicos, no hay cúspide más alta que eso; el llegar ahí es sinónimo de éxito rotundo y las ganas no se hacen esperar para el nadador sudcaliforniano quien no duda ni siquiera un segundo al ser cuestionado sobre su participación en este campeonato mundial. Para él es una obligación asistir a París 2024 y cumplir a su meta máxima.

Al término de la entrevista, Jesús Gilberto dedicó unas palabras alentando siempre a la superación, a que todo es posible y el límite es el cielo; cualquier cosa que te propongas puedes lograrlo.