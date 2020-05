Jesús, Maribel y Fernando, colonos de La Pitahaya, dedicados a la pepena, piden comida y trabajo

La Paz.- Existen sectores de la población sudcaliforniana que se han visto fuertemente golpeados por la crisis económica que se ha suscitado por el Covid-19, tal es el caso de Jesús, Maribel y Fernando, quienes viven en la colonia La Pitahaya en la ciudad de La Paz, y que antes de la contingencia se sostenían a través de la pepena.

Fernando Falcón señaló que actualmente viven en condiciones muy precarias con ausencia de los servicios más básicos, y en su gran necesidad, ofrece sus servicios a la población para así poderse ayudar.

“Tenemos muchas necesidades, no tenemos agua ni luz, no tenemos ayuda, casi de nadie, y pues necesitamos el apoyo de algunas personas para que nos den un trabajito o algo, pero no sabemos si se podrá ahorita por las condiciones que existen, podríamos ayudarles en algo, aunque sea en limpiarles la casa o hacer un trabajito de limpiar algún terreno”, explicó.

A este llamado se suma Jesús, quien invitó a la sociedad a que los contraten para pequeños trabajos, con los cuales actuarían de manera comprometida y honrada, “nosotros somos unas personas que vivimos muy honradamente y no fallaríamos en esa cuestión, porque de eso vivimos, del trabajo que da la gente, y nosotros podemos apoyarlos con trabajo”, comentó.

Añadió que debido a que pertenecen a los grupos de riesgo, tuvieron que suspender las actividades de pepena y no han salido de su casa desde hace unas semanas por temor a contagiarse de Covid-19.

“Aquí estamos tres personas viviendo, mi tío es diabético, yo soy diabético y necesitamos más que nada ayuda, no sé de qué manera, se podría decir que sí tenemos necesidad más que nada porque no tenemos manera, trabajo, ni apoyo de algún familiar ni nada, no podemos salir pero tenemos esa gran necesidad”, externó.

Finalmente, Fernando señaló que en este crítico momento requieren que como sociedad los apoyen para poder resistir los embates de esta pandemia, “necesitamos grandemente la ayuda de toda la gente para poder salir adelante porque ahorita los problemas se están agravando y necesitamos el apoyo de ustedes para salir adelante”, concluyó.

Esta es una de las muchas historias en las que las personas de la tercera edad, con enfermedades crónico degenerativas y que viven en zonas marginadas de la ciudad, las que viven de una manera más aguda las desigualdades durante esta pandemia, ya que se encuentran sin empleo y en el caso de resultar contagiados, tienen una mayor posibilidad de convertirse en casos graves.