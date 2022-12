Israel “Jiga” González un cabeño con mucho pegue

Jesús Israel “Jiga” González, peleador de origen cabeño, quien ha puesto en alto el boxeo local a nivel internacional, ha tenido un año 2022 lleno de actividad y para muestra, basta un botón, pues fue en septiembre cuando peleó por el Campeonato Mundial de la CMB 115 libras en peso supermosca contra Jessi “Bam” Rodríguez, en donde los jueces determinaron darle el triunfo al contrincante por decisión, esto le da la opción de volver a retar a Rodríguez el próximo año.

Israel “Jiga”, también platicó con CPS Noticias, sobre su enfrentamiento del viernes pasado contra Julián Yedras en la función de box donde compartió el cartel con Omar Chávez, el hijo de la leyenda y esto nos comentó:

“Fíjate que ahí estuvimos también, presentes, como iba a ver una pelea en San Lucas y no iba a pelear yo, de hecho, no teníamos pensado pelear pero a última hora, lo bueno es que estábamos preparándonos, decidimos entrar en la función por lo que te digo. Tenía 3 años sin presentarse aquí en San Lucas, pero me fue muy bien, fue una pelea a 8 rounds; ganamos en el primero, algo suave, me da margen para entrar al 2023 con el pie derecho… no con una derrota sino que iniciaré este 2023 con una pelea a mi favor y fue mi pelea número 35 en el terreno profesional, ya son varias, ya tengo varias guerras. Estoy bien contento también por ese número, nunca me imaginé llegar a tanto y quiero más, me gustaría llegar a 70 u 80 como los peleadores de antes, pero las cosas cambian y es diferente”.

“Cuando no estoy entrenando, descanso. Por lo regular, el boxeador nos pegamos unas buenas friegas y ya al final lo único que quiere es comer bien y descansar, realmente no tengo otra actividad por el momento, solamente puro boxeo, descanso, disfrutar la familia, disfrutar la estancia aquí en Los Cabos, por que es difícil irte y es difícil unirte a otra cultura… Cada estado es diferente cultura, diferente comida y aparte uno está limitado a la alimentación casi todo el tiempo que hay pelea, ya que soy un boxeador alto para mi división entonces tengo que echarle el doble de ganas para llegarle al peso.