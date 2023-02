Joe Biden visita Ucrania y promete donar armamento

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó de forma sorpresiva la capital de Ucrania, Kiev, para refrendar el apoyo a este país europeo, a pocos días de que se cumpla un año desde la invasión rusa y la guerra que no ha terminado.

A través de un comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca, se dio a conocer esta visita en la que, además de confirmar que Ucrania cuenta con el apoyo de Estados Unidos, también recibirán, en los próximos días, apoyo armamentístico por un valor de 500 millones de dólares.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que la visita de Biden es ‘una señal extremadamente importante de apoyo a todos los ucranianos’ y agregó que, con este apoyo, ‘Rusia no tiene ninguna oportunidad‘.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023