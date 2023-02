Graban a Johanny Cadena lanzando billetes a fans

A través de redes sociales fue difundido un video del artista sudcaliforniano, Jovanny Cadena lanzando billetes a sus fans que lo siguieron al culminar su participación en el último día del Carnaval La Paz 2023.

En el video de un minuto con 40 segundos se ve al artista sacar fajos de billetes desde su camioneta, se aproxima hacia las vallas de protección y lanza al aire un puñado de billetes, a la vez que se escucha a los asistentes gritar “Cadena, acá”, en medio de gritos el cantante sigue lanzando dinero.

Al cabo de unos segundos, se aproxima aparentemente un miembro de su comitiva a intentar retirar al cantante de música regional mexicana, lo empuja y le dice “es mi dinero”, según refirieron algunos de los testigos.

Los fans reconocieron que el artista denotaba un estado de ebriedad por la forma de hablar y comportarse, sin embargo, dicen, fue un gran gesto para todos sus seguidores.

En su participación en el Carnaval La Paz, miembros del Ayuntamiento de La Paz de apoyo a este evento, dijeron a CPS Noticias que el sudcaliforniano se encontraba en aparente estado de ebriedad. Así se le escuchó a Jovanny Cadena.

“Hace tres años, si mal no recuerdo estuve por acá en el carnaval por primera vez, y la neta hoy me sorprendió mucho más y no es para menos, arriba de La Paz Baja California Sur, para que sepan con cuántas papas se hace un caldo”.