John Shaffner reveló por qué terminó “The Big Bang Theory”

(Notimex).- El diseñador de producción John Shaffner contó cómo fue enterarse que la serie The Big Bang Theory ya no continuaría, ya que el protagonista “Sheldon Cooper” (Jim Parsons), decidiera no continuar con el proyecto.

Shaffner, reveló que el elenco no sabía que la temporada ya no iba continuar, contó a la revista Metro.co.uk: “La noticia de que (el programa) estaba terminando se había filtrado porque Warner Brothers había preparado un lanzamiento adecuado para explicárselo a todos, pero el elenco no lo sabía”.

Estaba previsto que la serie continuará por dos años más, sin embargo, si uno de los integrantes decidía abandonar el proyecto la serie ya no continuaría:

“Lo que ocurrió fue que Jim Parsons había estado en contacto con Chuck Lorre durante la semana de descanso y había dicho que no podía volver y seguir haciendo nada. Y Chuck siempre había dicho que, si un miembro del elenco dejaba el programa, entonces el programa tendría que terminar”.

Finalmente, Shaffner, compartió que la decisión fue difícil de trasmitirse al equipo, ya que todos consideraban que el proyecto era bueno, aunque tomaron la decisión de Parsons de buena manera y respetaron la decisión.