En exclusiva: Jorge Campos comprometido y emocionado al 100% con Los Cabos United

Jorge Campos Navarrete, una eminencia del fútbol nacional, un hombre extrovertido con cualidades tanto en la portería como delantero central, ahora vuelve como el inmortal que es, a tierras cabeñas y en su mente está el colocar a Los Cabos United en lo más alto del balompié mexicano como embajador internacional.

No se podía desaprovechar la oportunidad de hablar con el ex arquero mundialista, quien nos platicó sobre su sentir actual con respecto al equipo y su alegría de estar en un nuevo reto, rodeado de personas capacitadas para ejecutarlo y al mismo tiempo, nos dio su opinión sobre los jóvenes jugadores.

Esto fue parte de lo que nos platicó:

“Muy bien, muy contento, aquí en Los Cabos, la verdad, y con el equipo, viendo el equipo, apoyando al equipo de Los Cabos United y bueno, disfrutando, más que entrenar, porque ya no corro, ya no entreno, ya no brinco ni nada”.

Creo que el profe Rodrigo ha hecho un gran trabajo ¿no?, un trabajo que es lo que se esperaba de él, creo yo que, es un compromiso que ha hecho él, todos, todo el equipo y veo muy buen equipo, muy sólido.

He hablado con Héctor también y bueno, en todos los aspectos yo creo que vamos por buen camino”.