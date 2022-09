Jornada de búsqueda en SJC concluye sin éxito

Tras una llamada anónima, el grupo de búsqueda de personas desaparecidas, denominado colectivo “Buscando nuestro tesoro San José del Cabo”, acudió este domingo a la zona de la presa San Lázaro a buscar a Manuel Antonio López Carrillo, quien desapareció el 16 de junio de 2016.

Elsi Carrillo Guatemala, madre del desaparecido, comentó a CPS Noticias que busca a su hijo, desde entonces.

Otro ejemplo de búsqueda es la señora María de la Luz Cataño Ramírez, quien busca a su hijo Martín Efraín Rosas Cataño, desaparecido desde hace varios meses.

“Tiene un año cinco meses desaparecido y no lo he podido encontrar. No pierdo la esperanza, Dios me dará fuerza para seguir adelante”, dijo.