Regresan las jornadas de limpieza en Los Cabos

La mañana de este sábado se retomaron las ya habituales jornadas de limpieza en la delegación de Cabo San Lucas, proyecto creado para continuar con las labores de limpieza de las diferentes colonias del municipio cabeño, trabajando en conjunto autoridades y ciudadanía.

La primera jornada de limpieza del año 2023 se realizó en la colonia cangrejos, en las inmediaciones del complejo deportivo Don Koll, durante el acto protocolario del inicio de trabajos, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, invitó a los funcionarios públicos a continuar desarrollando sus labores y actividades en beneficio de los cabeños.

“La verdad es que fortalece el trabajo de gobierno, que es lo que queremos que cada quien haga lo que le corresponde y que reforcemos cada una de las tareas que realiza cada área y no decir, no me toca, sino decir cómo podemos ayudar y que podemos hacer para ir resolviendo los problemas de los ciudadanos”.