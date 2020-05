José Ángel hace frente a la pandemia limpiando carros para seguir pagando renta y sus alimentos

San José del Cabo.- José Ángel de la Vera, originario de Mazatlán, Sinaloa compartió a las cámaras de CPS Noticias que tiene radicando en el municipio alrededor de 5 años antes se dedicaba a la obra, sin embargo dijo, hoy día se gana la vida limpiando carros y en ocasiones toma trabajos de chalán de obra, dependiendo cómo se van dando las oportunidades laborales:

“Este trabajo de limpiar carros me permite sacar para los alimentos, pagar renta y todo lo necesario. Ahorita observo mucho desempleo, lo cual es malo porque la mayoría de los negocios están cerrados y es muy malo, porque, ¿qué van a hacer, qué van a comer?. En este empleo pues se ganan como unos $600 pesos al día, lo cual está bien y si te apuras más, puedes llegar a ganar como unos $800 pesos”.

Derivado de la contingencia sanitaria, dijo, las autoridades les han solicitado en repetidas ocasiones retirarse y resguardarse en sus hogares, sin embargo señaló, no puede sacar para su renta y alimentos:

“Las autoridades pasan por aquí y nos dicen que tenemos que estar encerrados, que no podemos salir acá afuera, pero que igual sí podemos salir con tapabocas porque si no hacemos caso, nos suben a la patrulla, pero no nos podemos quedar solo en casa, porque ¿qué vas a hacer?, ¿quién te va a dar comida?, nadie”.