Joven con coronavirus publica videos en redes sociales

Internacional.- El jóven Nil Monró, residente de Barcelona, es uno de los 6 casos confirmados con COVID-19 en Cataluña.

Con la intención de asistir a la semana de la moda de Milán, el influencer y estudiante de publicidad contrajo coronavirus.

En su cuenta oficial de Twitter explica que cuando viajaba de vuelta a Barcelona comenzó a presentar síntomas similares a los de una gripe común.

Sin embargo, por haber estado en Italia justo cuando aparecieron los casos de COVID-19, decidió ir al hospital a realizarse pruebas, mismas que dieron positivas.

“Soy el segundo caso confirmado de coronavirus en Cataluña. Al principio estaba muy asustado por que no sabía que iba a pasar. Después de recibir toda la información pertinente me quedé mas tranquilo. Hemos seguido todos los protocoles y me encuentro en observación”