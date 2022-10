Joven se gana la vida arreglando baches

Los baches de la calle Paseo del Pescador casi esquina con la calle Paseo de los Marinos, en la colonia Chulavista, fueron reparados o medio reparados por un joven quien dijo llamarse Salvador, de 26 años de edad, originario de Puebla de Zaragoza, México.

Mientras descansa de la faena y se para en medio de la calle a recibir dinero de los automovilistas, el bacheador voluntario comenta que tapa hoyos por necesidad y agrega que tiene un año viviendo en tierras josefinas. Lo que utiliza para tapar los baches es asfalto premezclado que compra en la asfaltera, asegura. ¿Por qué crees que hay tantos baches en la ciudad?, fue la pregunta.

Ante la enorme cantidad de baches en la ciudad, el entrevistado no sabe o no emite opinión acerca si el gobierno es responsable de esta problemática en las calles de la ciudad; agregó que “los baches siempre se van a generar”. Tras reflexionar al respecto, fue que empezó a tapar baches como una opción de ingresos económicos. Y agrega que existe gente que lo ven trabajar y se lo llevan a fraccionamientos y con ello “un poquito más de trabajo”, por ende, de ingresos.

En cuanto a problemas con autoridades policiacas y Servicios Públicos Urbanos comenta que ha tenido ciertos problemas, pero se han resuelto.

“Sí, he tenido, pero hemos tratado de hablar con ellos para que nos den permiso de hacer esto, igual, mientras no les afectemos a ellos”. Al final de cuentas estás haciendo un trabajo noble que en realidad les corresponde a ellos. “Pues sí, es honrado, pero no puedo decir que lo puede hacer el gobierno”.