Joven mujer denuncia a través de redes sociales acoso de un hombre cerca de escuela

San José del Cabo.-Fue a través de las redes sociales que una joven mujer denunció ser acosada por un hombre cerca de una institución educativa en San José del Cabo

En su perfil de una red social la joven narra cómo un hombre le ofreció un chocolate acosándola y posteriormente es perseguida hasta que logra resguardarse en un negocio, donde es auxiliada por unas personas quienes reportan el incidente y piden el auxilio de Seguridad Pública.

‘’Me da tanta impotencia que haya tantos acosadores y no hagan nada por detenerlos, les explicaré lo que me sucedió, hoy salí de mis clases todo normal iba bajando el puente de Cobach cuando lo bajé se me acercó este tipo asqueroso a darme un chocolate insistió, al momento de voltear a verlo me dijo preciosa son grises no le había entendido, seguí caminando cuando recapacite me di cuenta que él me estaba viendo de abajo del puente para ver por debajo de mi falda me moleste mucho seguí caminando y me di cuenta que me venía siguiendo me dio miedo apresure mi paso, veníamos una compañera y yo me dijo ella, nos viene siguiendo ella se iba a quedar en la parada del camión y yo tenía que seguir caminando me sentí presionada al ver que nos venía siguiendo me metí a un negocio de mallas, le platique al muchacho que estaba ahí el salió para ver si seguía tras de mí, cuando fue a ver se regresó a la esquina pero ahí se quedó, salí para afuera junto con él y me seguía mirando muy feo”.