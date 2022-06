Tláloc Mondragón, la joven promesa del skate cabeño

Si se busca que Baja California Sur sea un estado que sobresalga de los demás en el skate, se requiere de atletas de calidad que lo practiquen de la mejor manera y dentro de los prospectos sudcalifornianos, se tiene que mencionar a Tláloc Mondragón quien en este 2022 sus habilidades han crecido exponencialmente y queriendo conocer más sobre su historia, nos dimos a la tarea de entrevistarlo.

Comenzamos hablando acerca de su desempeño en las competencias nacionales a las que ha asistido últimamente y cómo estando en la categoría de 13-14 años, le ha tocado enfrentarse a otros que son categoría libre, por ende, le sacan muchos años de experiencia y la postura del cabeño pasó de la pena a la costumbre.

“La primera vez que fui, sí me cohibí mucho, me daba mucha pena por que los veía patinar y no es lo mismo que un video a verlos en persona, verlos en persona es increíble y al principio sí me dio mucha pena, hasta de hecho no quería concursar cuando viajamos y los vi, no quería concursar, me cohibí mucho por su nivel pero pues, como viaje, obviamente tuve que participar, no fui allá por nada, entonces con la pena participé”, comentó.