Jóvenes Construyendo el Futuro, una alternativa para empresas y jóvenes desempleados

La Paz.- Maribel Collins, coordinadora en Baja California Sur (BCS) del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mencionó que actualmente este programa se presenta como una gran oportunidad para jóvenes y empresarios durante esta contingencia.

“En estos tiempos que estamos viviendo de contingencia va dirigida la invitación a los empresarios, chicos, medianos y grandes para que reciban jóvenes, desde ahorita ellos pueden recibirlos, vincularlos y nosotros los vamos a capacitar en línea para que cuando regresemos a la normalidad pues tengan jóvenes listos para que ingresen con ellos…en estos momentos estamos echando mano de todo para ayudar tanto al empresario como a los jóvenes”, expresó.

Señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro va dirigido a personas entre 18 y 29 años que no trabajan y que no estudian, y a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se les otorga una beca de 3 mil 748 pesos para que se capaciten durante 1 año, tiempo en el cual también cuentan con Seguro Social.

Actualmente el programa está abierto y para ser beneficiario es necesario que entren a la página www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ y se registren.

Señaló que este programa tiene la intención de romper el círculo vicioso en el que los jóvenes no tienen experiencia laboral y son rechazados por las empresas, además, mencionó que durante este tiempo han obtenido resultados muy favorables, que incluyen el apoyo a alrededor de 6 mil jóvenes.

“Es interactivo el programa, ingresan, egresan, ahorita ya tenemos casi 900 jóvenes que han egresado del programa, en total llegamos a tener 6 mil jóvenes entrando y saliendo, cambiando de tutor, capacitándose en otra empresa, entonces ha sido de gran beneficio para ese sector de los jóvenes que por mucho tiempo habían estado un poco olvidados”, explicó.

Samantha Pérez es una beneficiaria de este programa, quien señaló que desde el mes de marzo percibe un ingreso puntual de 3 mil 748 pesos, mismo que le ha permitido mantenerse en confinamiento desde el día 21 de marzo, ya que se desempeñaba como mesera en un negocio de alimentos y bebidas, el cual ha prescindido de sus servicios de manera temporal.“Sí han sido puntuales, me han llegado siempre entre el 14 y 16 de cada mes, de hecho ayer me llegó el del mes de mayo, y la verdad si me ha apoyado, tanto para ayudar aquí en mi casa como para comprar mis cosas también, y ahorita con la contingencia me está ayudando a solventar algunos gastos y pasar estos días… y supuestamente voy a regresar a trabajar el 1 de junio pero aún no se sabe, no me han confirmado la fecha”, señaló.

A través de este programa, los dueños del negocio han podido pagar la quincena completa a todos los 12 empleados, de los cuales 3 están dentro del programa.