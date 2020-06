Jóvenes de EEUU encuentran restos humanos y lo suben a TikTok

Actualidad RT.- Un grupo de adolescentes realizó el viernes pasado un descubrimiento espeluznante en una playa de la ciudad de Seattle (Washington, EE.UU.), donde encontraron una maleta repleta de restos humanos, hecho que registraron en un video que fue subido a la plataforma TikTok mientras daban aviso a la Policía.

En el video los jóvenes explican que hallaron una maleta negra y bromearon sobre la posibilidad de que contuviera dinero. Sin embargo, cuando la abrieron “desprendió un olor abrumador”, por los que decidieron llamar a las autoridades al sospechar que podría tratarse de un cadáver.

Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales en los últimos días, muestran a una muchacha acercarse al equipaje y usar un palo para levantar la cubierta y encontrarse con bolsas negras en su interior. “Algo traumático que cambió mi vida”, escribió el usuario de TikTok UghHenry en su publicación.

Then some TikTokers found a suitcase with a horrible odor coming from it on a Seattle beach. They filmed it. pic.twitter.com/odsMwmGeyI

— aiden (@aid8nn) June 22, 2020