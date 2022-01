Juan Soler confiesa que odió a Adriana Nieto por esta razón

Juan Soler no pudo ocultar lo mal que la pasó durante las grabaciones de la telenovela ‘Locura de Amor’, en la que compartió créditos con Adriana Nieto.

Durante una de las secciones del programa ‘Sale el Sol’, el ahora presentador fue cuestionado sobre si ha odiado a alguna de sus compañeras actrices, a lo que sin dudarlo comentó:

“Sí, y luego perdoné, definitivamente, pero Adriana Nieto que tuve unos problemas horribles, y volvería a trabajar con ella, pero sí, en su momento sí, no sé si la palabra es odio, porque no soy una persona que odia a la gente, pero sí tenía un enojo tremendo porque estábamos haciendo una novela exitosísima, que se llamó Locura de Amor, por lejos estábamos primero en el rating”.

Ante el comentario de uno de sus compañeros de programa sobre si Adriana había hecho algunos malos comentarios de él, Soler no pudo contener su enojo y replicó:

“Lo que tiene es que se puso de novia con un “imbécil”, espero que me estés viendo, y fíjate que la volvió loca, le destruyó la carrera, bueno, la vida no porque tiene unos hijos maravillosos, y es una gran mamá, pero sí, sí estaba muy enojado, no al nivel de odio, pero sí”.