Jubilados del IMSS se manifiestan por pago de prestaciones

Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron la mañana de este jueves para exigir al Gobierno Federal los ahorros de cesantía, vejez y cuota social que fueron depositados a sus cuentas individuales de afore durante sus años de trabajo. Al respecto, la coordinadora estatal de Jubilados Pie de Lucha, Angélica Herrera Vargas, declaró que este conflicto afecta a alrededor de 95,000 personas en todo el país, y que el monto total de sus ahorros supera los 28,000 millones de pesos.

Explicó que actualmente el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que, si este no se resuelve a su favor, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la coordinadora municipal del movimiento, María de la Luz Pier Anguiano, indicó que las autoridades han argumentado que al entregarles el dinero de la subcuenta estarían recibiendo una doble pensión. La afectada afirmó que no existiría tal duplicidad, pues se trata de prestaciones independientes.

“Solamente pidiendo que se nos regrese lo que nos corresponde. No pedimos más. No queremos quitarle el dinero a nadie. Queremos nuestro dinero que fue ahorrado, como ya lo dijeron las compañeras, quincena tras quincena durante nuestros años de trabajo. Algunos trabajamos, 27, otros 28, otros 30 años. Entonces sí creo que es nuestra lucha justa y que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda”, concluyó.