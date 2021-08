Juez concede suspensión, pero no frena orden de captura contra Bozzo

Un juez federal analizará la legalidad de la medida de prisión preventiva justificada impuesta a la conductora de televisión, Laura Bozzo, contra quien pesa una orden de aprehensión por el delito de depositaría infiel.

Aunque consiguió una suspensión provisional, la medida no la protege de la orden de captura emitida en su contra.

La conductora, de nacionalidad peruana, presentó una demanda en la que reclamó la prisión preventiva dictada por un juez de control el pasado 11 de agosto, quien la vinculó a proceso por el mencionado delito, y la posible emisión de una orden de aprehensión en su contra.

Esto, porque cuando Bozzo fue vinculada a proceso el juez le dio 48 horas para presentarse voluntariamente en el penal de Santiaguito en el Estado de México para internarse y cumplir con la prisión preventiva impuesta.

Debido a que al momento de presentar su demanda no existía una orden de captura contra Bozzo, el juez Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México desechó su petición sobre este reclamo.

“El acto reclamado, hasta el momento no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, ya que, por una parte no se ha emitido la orden de aprehensión que pretende reclamar, y por otra, su emisión, en todo caso, depende del cumplimiento o incumplimiento que la directa agraviada realice respecto del mandamiento previamente citado.

Por tanto, es evidente que el acto en estudio, por una parte aún no existe, y en caso de formularse esto únicamente resulta del actuar de la impetrante, y no como consecuencia inmediata de la determinación misma, es decir, su existencia está condicionada a que la obligada cumpla o no con lo requerido, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado”, precisó el juzgador.