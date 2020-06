Jugadores se reunieron para celebrar el título de Premier League

El Universal.- Pasaron más 30 años para que el Liverpool volviera a obtener el título del futbol de Inglaterra y con esto romper el maleficio de nunca poder ganar en el formato de la Premier League. La tarde de este jueves los “Reds” tocan la gloria gracias al triunfo del Chelsea de 2-1 ante el Manchester City, su perseguidor más cercano.

Champions of England 🏆

Champions of Europe 🏆

Champions of the World 🏆 pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020