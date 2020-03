Jugadores y entrenadores se agarran a golpes en pleno partido de hockey

Una batalla campal se desató durante el partido entre los equipos Carolina Thunderbirds y Columbus River Dragons, donde los protagonistas de la pelea no fueron solo los jugadores, pues esta vez también se agarraron a golpes los entrenadores.

El violento escenario sucedió luego de que los entrenadores de ambos equipos discutieran. Esto provocó que uno de los jugadores llamara al entrenador oponente a pelear, quien al calor de la discusión no dudó un segundo y se metió en la pista de hielo con sus zapatos puestos.

Mientras varios jugadores intentaban calmar a uno de sus compañeros que golpeaba al contrincante, no se percataron que a unos metros de la pista se había iniciado otra pelea entre jugadores. Parecía una cadena de enfrentamientos que nunca acabaría.

And we’ve got another angle of the Fed mele💣🧨 pic.twitter.com/8B9I75sQ5X

— World Hockey Report (@worldhockeyrpt) March 9, 2020