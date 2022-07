Juicio de desafuero de Cayetano ha sido un trabajo meticuloso

El proceso de posible desafuero del diputado Juan Pérez Cayetano, quien fuera acusado por una ex regidora de Los Cabos por el supuesto de abuso sexual, les ha tomado a los legisladores más tiempo del esperado, sin embargo, el representante legislativo, José María Avilés Castro, aseguró que continúan trabajando en ello.

El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI Legislatura, sostuvo que confiaron en que sería un proceso más rápido, pero cuando revisaron a detalle la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, que remite al código de procedimientos penales nacional se dieron cuenta de la labor que requería el juicio.

“Yo voy a hablar de generalidades porque a quien le corresponde hablar de particularidades es a la comisión instructora, entonces no ha salido no porque no haya voluntad si no porque el proceso es muy meticuloso, precisamente para que no haya un error procesal que al final pueda afectar lo que sería o cualquiera que fuese la decisión de la comisión instructora”, así lo expuso.