Otro mexicano se vestirá de blaugrana; Julián Araujo será nuevo futbolista del Barcelona

La novela entre Julián Araujo y el Barcelona parece llegar a su fin, pues el TAS habría permitido el fichaje del jugador mexicano, luego de que la documentación del traspaso llegó unos segundos después del cierre de la ventana invernal de transferencias.

El periodista Fabrizio Romano informó que el joven lateral derecho viajará a España para presentar los exámenes físicos correspondientes y de esta manera oficializar su fichaje.

El conjunto blaugrana habría llegado a un acuerdo total con el LA Galaxy y de esta manera Julián Araujo se convertiría en nuevo jugador culé, por la cantidad de 4 millones de euros, en un contrato que lo vincula con el Barcelona hasta el 2026.

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. 🚨🔵🔴🇲🇽 #FCB

Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package. It’s done. pic.twitter.com/iA2JhMNRKn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2023