Julio Chavezmontes ganó en Cannes

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor mexicano Julio Chavezmontes tuvo que quedarse en su habitación, siguiendo la ceremonia donde la cinta que co produjo se elevó con la Palma de Oro en el certamen francés, por estar en aislamiento a causa del Covid-19.

Así que tampoco pudo estar presente en la celebración del equipo de “Triangle of sadness”, dirigida por Ruben Östlund, que se elevó como la Mejor Película en la competencia.

“Sin duda me siento de mucho mejor ánimo después de esto, sin duda es la mejor medicina. No he podido hablar con nadie (de la película), la verdad, pero tampoco tengo tanta voz”, dijo a EL UNIVERSAL, de buen humor.