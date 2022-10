Julio Covarrubias triunfa en la liga francesa de waterpolo

A principios de año, el atleta sudcaliforniano, Julio César Covarrubias Enríquez, llegó a La Rochelle, Francia para jugar con los ‘Canards Rochelais‘ en la disciplina de waterpolo, un deporte que adoptó desde pequeño al estar interesado en las actividades acuáticas, siendo el mencionado el que realmente captó su atención.

“Desde los seis años me interesaron mucho los deportes acuáticos; empecé con clavados, luego cuando di la estatura, me impidió desempeñarme bien ahí y entonces me fui a natación. A los 15 años comencé a practicar el waterpolo y aquí seguimos. Es un deporte que me gusta mucho porque tiene un poco de varios deportes y es bastante completo”, comentó.