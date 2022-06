Junio será el mes del Orgullo LGBTTTIQ+ en BCS

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, que se conmemora el 28 del mes en curso, los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad declarar el mes de junio de cada año como el “Mes del Orgullo LGBTTTIQ+”.

La diputada morenista, María Guadalupe Moreno Higuera, presentó esta iniciativa, la cual fue aprobada inmediatamente por el pleno, argumentando que se trata de reconocer los derechos, libertades y manifestaciones de este sector que ha sido excluido durante muchos años.

La legisladora insistió en que el primer paso es amarse, respetarse y reconocerse a sí mismo, y en segundo término está el respeto de los demás hacia ti; añadió que aún falta trabajar en estos temas a nivel personal y social, por ello la importancia de darle su lugar a la comunidad LGBT entre los sudcalifornianos.

“Tenemos una sociedad en donde todavía no hay la educación, principalmente personas de tiempo atrás en donde no lo ven correcto, sin embargo, tenemos todo el derecho de amar y ser amados, entonces es una situación que ya está cambiando, en donde se está viendo y decimos -Ya basta, aquí estoy y me tienen que respetar, aquí estoy y tengo que ser visible ante todos los demás-”, explicó la diputada.