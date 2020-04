Justin Bieber, Michael Bublé y Avril Lavigne homenajean a Bill Withers

Varios artistas interpretaron el tema “Lean on me”

(Notimex).- A mediados de este mes, la industria del entretenimiento perdió al músico estadounidense Bill Withers debido a complicaciones cardíacas y, en medio de la pandemia causada por la propagación del COVID-19, diversos artistas canadienses se reunieron para recordarlo.

El ganador de tres premios Grammy fue homenajeado durante la transmisión en vivo del programa Stronger Together, Tous Ensemble, en el que los participantes se conectaron desde sus hogares.

Para el final del especial, que se transmitió en la televisión para recaudar fondos que serán destinados a la fundación Food Banks Canadá, con el objetivo de luchar en contra de la pandemia del coronavirus, los artistas cantaron el tema Lean on Me, de Bill Withers, lanzada en 1972, como parte de su segundo álbum titulado Still Bill, con un tributo en el que participaron Justin Bieber, Avril Lavigne, Geddy Lee, Bryan Adams, Michael Bublé, Sarah McLachlan y Buffy Saint-Marie.

En el evento también se incluyó un mensaje de apoyo y agradecimiento al personal médico que lucha contra la crisis sanitaria que ha paralizado al mundo, de parte de personalidades como Drake, Céline Dion, Shania Twain y Ryan Reynolds.