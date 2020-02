Justin Bieber regresa a la escena con su nuevo álbum “Changes”

(Notimex).- El cantante canadiense Justin Bieber estrena Changes, su nuevo disco, luego de ausentarse de los estudios de grabación durante varios años desde el lanzamiento de Purpose en 2015.

El nuevo material discográfico del cantante, que a partir de este 14 de febrero ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, representa los cambios en los últimos cinco años en su vida; ahora ya casado muestra una etapa de madurez.

Con un estilo rhythm and blues (R&B), Justin está de regreso con este álbum que incluye colaboraciones con Kehlani en Get me; Quavo en Intentions; Post Malone y Clever en Forever; Travis Scott en Second emotion, Lil Dicky en Running over, así como un remix de Yummy con Summer Walker.

A partir de mayo el canadiense iniciará una gira que lo llevará a recorrer varias ciudades de Estados Unidos como Seatle, Washington, donde comenzará su tour el día 14 de ese mes, después seguirá por Oregón, Santa Clara, San Diego, Las Vegas y Colorado.

La última parte de su gira, incluye fechas en Ottawa, Quebec, Toronto y Montreal, en Canadá, para concluir con conciertos en Foxborough, Massachusetts, el 17 de septiembre, y East Rutherford, Nueva Yersey, el 26 de septiembre.

Aunado a su regreso a la música, el canadiense ha tratado de acercarse a sus fans de una manera más íntima, con su serie documental Justin Bieber: Seasons, que recién estrenó en una plataforma de reproducción de videos en la que muestra parte de su vida privada y el proceso de grabación de Changes.