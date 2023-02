Kansas City Chiefs conquista el Super Bowl LVII

Gran encuentro el que se vivió en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, pues Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles brindaron un duelo lleno de emociones y volteretas.

El emparrillado, los asistentes y los espectadores, fueron testigos de un choque que desde el inicio dio muestras de gran calidad. Jalen Hurts y Philadelphia Eagles se encargaron de hacer efectiva su primera posesión y se fueron al frente en el marcador pese a que les fue anulado un touchdown.

Por su parte, Patrick Mahomes no se quedó de brazos cruzados y con una veloz ofensiva, lograron una anotación que igualaba momentáneamente el marcador.

Esto fue algo que no asustó a los de Philadelphia, pues se adueñaron ampliamente del balón y al medio tiempo se fueron con una ventaja de 10 puntos (24-14) la cual bien pudo ser más amplia, de no haber sido por un balón suelto que les costó un touchdown en contra.

Al regreso al campo y tras el show de Rihanna, Andy Reid y sus pupilos mostraron una cara totalmente diferente y a través de una gran actuación de Mahomes y errores de los Eagles, lograron darle la vuelta al marcador.

Pese a esto, Philadelphia no se daba por vencido y continuando con un gran duelo, volvieron a igualar el electrónico, luego de hacer efectiva una conversión tras un touchdown de Hurts.

Con la posesión a su poder, los Chiefs tuvieron que ser estratégicos y dejaron que el tiempo se consumiera, para dar la estocada triunfadora a través de un gol de campo que sellaba el 38-35 final.

