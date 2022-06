Karatecas cierran con 11 medallas en los nacionales Conade

Una de las disciplinas que más ganas tenía de ver la afición cuando inició este certamen era el karate, y con 39 sudcalifornianos entrando en acción, durante 3 días era evidente que se tenían que obtener medallas de una u otra forma, no se podían ir con las manos vacías y a pesar de que no se obtuvo ninguna presea dorada, el conteo final quedó en 11, con 9 de bronce y 2 de plata.

El Centro de Convenciones Internacional en La Paz, fue el techo que cubrió las diferentes acciones de esta disciplina milenaria, y, donde hubo atletas de todo el país con las ganas de dar el mejor papel, en las diferentes modalidades del karate como kumite, kata y combate a manera individual o en grupo.

La lista de jóvenes que se colgaron medallas son los siguientes:

Débora Mendoza (Plata)

Wilbert Caamal Jr, Carlos Salgado y Erick Gerardo Soriano (Bronce en equipo)

Axel Aldair Miranda (Bronce)

Mauricio Javier Goncalves Urzua (Bronce)

Mario Arredondo Enciso (Bronce)

Juan Adolfo Zazueta Félix (Bronce)

Mónica Rivero , María Fernanda Jiménez y Mía Téllez (Bronce en equipo)

Cesar Durán Ávalos, Justin Castro Delgado y José Durán Ávalos (Bronce en equipo)

Gamaliel Martínez Covarrubias (Bronce)

Valeria Velásquez Romero (Plata)

Gran trabajo lo hecho por estos karatekas que entrenan mucho, dando el esfuerzo máximo y apoyando a la causa de nuestro estado, para el medallero en esta etapa final de la justa nacional.