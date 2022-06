Katya Echazarreta dedica a México su llegada al espacio

Luego de cuatro semanas de que fuera anunciado que la misión “NS-21” de Blue Origin despegaría desde la superficie terrestre para alcanzar la frontera espacial, estamos a unos instantes de presenciar uno de los lanzamientos hitos del turismo especial, ya que una mujer mexicana forma parte de la tripulación. No necesita más presentación, se trata de Katya Echazarreta, una joven de 26 años con una historia de lucha y éxito que la ha llevado hasta aquí.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽

I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/VMCr5NgHEM

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022