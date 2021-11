A Kim no se le escapa ninguno; es captada con el ex de Ariana Grande

¿Tan rápido Kim Kardashian superó a su ex Kanye West? recientemente du vista de la mano junto a el ex de Ariana Grande, Pete Davidson, desatando rumores sobre un posible noviazgo luego de filtrarse una serie de fotos en las que se les ve juntos en un parque de Knott’s Berry Farm en California y estuvieron acompañados de Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Kim y Pete ya se conocían desde antes, pero los rumores se hicieron más fuertes cuando la socialité fue invitada al programa Saturday Night Live en octubre y según testigos pasaron mucho tiempo a solas y compartieron un beso en un sketch de Aladín.

La pareja no ha dado declaraciones sobre las imágenes en donde fueron captados juntos, sin embargo amigos en común de ambos, han dicho que hasta el momento solo son buenos amigos disfrutando de un buen rato.

EL Comediante, Pete Davidson hace un par de semanas se presentó al programa televisivo junto con Kim Kardashian donde se besaron mientras parodiaban los personajes de Jasmine y Aladdin. También se les vio en un parque de California celebrando Halloween agarrados de la mano.

Por la parte de Kim personas cercanas a ella, han asegurado que tras su relación tan polémica con el rapero Kanye West no busca una relación, solo pasar un rato con amigos y que por el momento no planea tener citas, pero si está preocupada de que no la tomen en serio luego de su polémica y pública relación, por lo que tendrá que dejarse fluir y sabe que irá lento.

Sin embargo amigos de la pareja han dicho que ya llevan mucho tiempo conociéndose porque conviven en el mismo círculo cercano y que no será la primera vez que se les vea juntos.

¿Quién es Pete Davidson?

Pete Davidson es un comediante, actor, escritor y parte del famoso programa Saturday Night Live, fue el primer prometido de Ariana Grande y rompieron su compromiso luego de enterarse de la muerte de Mac Miller.

Su relación fue tan fugaz, pues luego de que Ariana rompiera con Mac Miller a las semanas empezó a salir con Pete y dos meses después se comprometieron y tras muerte de Miller cinco meses después la cantante puso fin a la relación, posteriormente saco su sencillo Thank U Next en donde hablaba de sus parejas pero especialmente de Pete y en una entrevista que dio para Vogue definió su relación con el comediante como una una “increíble distracción”.