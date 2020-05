La cadena de tiendas J. C. Penney se declara en quiebra

Foto: Actualidad RT

Internacional, (Actualidad RT).-

La cadena estadounidense J. C. Penney, que cuenta con casi 850 tiendas departamentales, se ha declarado este viernes en quiebra, en medio de las restricciones para frenar la pandemia de coronavirus.

La cadena —que tiene su sede en Plano, en el estado de Texas— es el mayor minorista condenado a la quiebra por la pandemia, tanto por número de establecimientos como de empleados, casi 85.000 personas, según The New York Times.

