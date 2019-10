La cantante infantil Tatiana sufre de una parálisis facial

Comparte en redes sociales un video con la imagen de su rostro

México, 26 Oct (Notimex).- La cantante infantil Tatiana dio a conocer mediante un video que sufre de una parálisis facial, la cual ya se está atendiendo, por lo que descartó que tenga que cancelar los espectáculos que ya tenía programados.

La llamada “Reina de los Niños” subió a sus redes sociales el referido video con el fin de ser ella misma la que diera a conocer lo que le ocurre, lo cual le tiene afectada la mitad del rostro.

La cantante inicia diciendo: “Fans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he comentado todo lo que ha pasado en mi vida y más, si esto puede ayudar a alguien, pues tómenlo en cuenta.

“Me dio una parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión, por las bajas defensas, no dormir lo suficiente y por el cambio de clima principalmente”, comentó la intérprete, a quien se le ve tranquila y muy positiva ante esta situación.

La también actriz bromeó un poco respecto a esto e incluso aprovechó para aclarar que no ha cancelado ninguna presentación, lo único que rechazó fue la promoción, debido a que no desea que la vean así en los medios.

“Si me ven un poco chueca de la cara en el circo de los hermanos Caballero no se asusten, esto se me va quitar y no me manden sugerencias, que agradezco, pero ya me estoy atendiendo, ya me dieron medicinas y tratamientos de rehabilitación.

“Esto fue por el clima y la baja de defensas”, agregó Tatiana, quien recordó que hace 15 años sufrió lo mismo durante las grabaciones de Amy, la niña de la mochila azul, debido al cambio brusco de temperatura, sumado a que trabajaba mucho.

En el mismo video explicó que decidió grabarlo para que sus seguidores no se preocupen, “esto se me va quitar. Ahorita no puedo pronunciar la p, pero hay que tomarlo con humor y risa, nada más”.

Concluyó diciendo que no hará tantos videos para que los pequeños no se espanten, pero que todo estaba bien. “Nos seguimos viendo, gracias por su cariño”.

Tatiana inició su carrera en la música en el género pop y años más tarde decidió mudarse al infantil, donde es conocida como “La Reina de los Niños”. Ha sido nominada en cinco ocasiones al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Niños; también es actriz y presentadora.