La cara de un periodista antes de huir de una manada de bisontes

El incidente ocurrió el 25 de marzo. El periodista instaló una cámara y sintonizó un micrófono para informar desde el famoso Parque Nacional de Yellowstone, cerrado por la pandemia de coronavirus. Al ver a los animales acercándose, Broxton decidió abandonar la escena.

“Oh Dios mío, Dios mío. Oh, no, no me estoy metiendo con vos”, dijo mientras ponía su cámara, todavía en movimiento, en el maletero.

There was a herd of bison walking right toward me at @YellowstoneNPS today! pic.twitter.com/sdrBvojpwF — Deion Broxton KTVM (@DeionNBCMT) March 25, 2020

En un par de días, el vídeo obtuvo casi 10 millones de vistas y más de 370.000 ‘me gusta’. Muchos usuarios se divirtieron con la reacción del hombre que, antes de retirarse, miró varias veces de lado a lado:

– “Todos somos Deion Broxton”

“Nuestra cara cuando vemos Tiger King”

Sputnik