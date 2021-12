La cenas de Navidad en tiempos de COVID

Si algo caracteriza a los mexicanos es el buen diente para disfrutar de la gastronomía tan vasta de nuestro país. Sabemos que la comida protagoniza las mejores celebraciones, como lo son: Nochebuena, Navidad y el Año Nuevo, sinónimos de convivencia y glotonería. A la par de degustar ricos platillos, también disfrutamos de prepararlos.

Es toda una tradición hacer una lista sobre lo que vamos a cocinar e ir a comprar los ingredientes. Preparar la cena es parte de un ritual que muchas familias disfrutan, pasando largas jornadas en la cocina.

Sabemos que con la nueva variante delta y ómicron muchos de nuestros planes se arruinaron. Los contagios están al orden del día. Se han incrementado exponencialmente, justo antes de la Navidad. por lo que ahora, a menos de una semana, nos preguntamos ¿debemos seguir con nuestros planes? ¿Debo cancelar la cena de Navidad con toda la familia?

Mientras la OMS alerta a la población sobre la nueva cepa, que está contagiando incluso a personas vacunadas, nosotros estamos en una encrucijada sobre si llevar a cabo nuestras fiestas navideñas y de fin de año, o en mejor olvidarlas.

Muchos tenemos el común denominador del hartazgo y el enojo de no poder convivir como antes, de no poder abrazar a nuestro seres queridos; pero aquél arrebato es opacado cuando vemos las noticias o nos enteramos de los contagios; pero cuando personas muy enfermas forman parte de nuestro círculo más cercano; lo que nos orilla a pensar, dos veces, que no podemos ser tan arrebatados y egoístas.

Aunque las autoridades no han restringido los encuentros, como en el año pasado, sí se recomienda que nos sigamos cuidando. Por eso, hoy te daremos algunos consejos sencillos para que disminuya el riesgo de contagio ante las próximas festividades.

Si ya tienes listo el pavo, los romeritos u optaste por hacer tamales o pozole, entonces considera que la comida o la cena Navideña debe contemplarse para un máximo de 10 personas. Digamos 10 miembros de tu familia, los más cercanamente posibles, es decir, con los que convives regularmente. No se recomienda que mezcles a más de dos grupos familiares diferentes. Usar el cubrebocas en todo momento, excepto cuando vamos a comer. Si estabas acostumbrado a hacer muchos juegos, cantar villancicos o hacer jornadas de karaoke, recuerda que hay que usar el cubrebocas en todo momento o evitar este tipo de dinámicas, que son las que incrementan el peligro de contagio. Si estábamos acostumbrados a poner los platos en la mesa e incluso a compartirlos. Hoy se recomienda que cada quien se sirva y tenga su plato individual, así como su vaso. Si tomas la comida de una olla o recipiente, recuerda no llevar esos utensilios a la boca y asegúrate que estén limpios. Si tu familia y tú salían a algún restaurante en la cena Navideña, esta vez, trata de cenar mejor en casa, es más seguro ya que no se expondrán a otros núcleos familiares. Si alguno de tus familiares tiene síntomas que podrían considerarse por coronavirus, entonces lo primero es hacerse un test de antígenos, antes de acudir a la cena de Navidad.

Esperamos que tomes en cuenta estos sencillos consejos para que celebres en casa, pero siempre cuidando a los tuyos, y cuidándote. La salud es el regalo más importante en estas fechas decembrinas.

A lo largo de casi dos años hemos padecido la emergencia sanitaria. Ahora estamos más conscientes de la importancia de mantenernos sanos. No desprecies tu vida; sigue cuidándote y recibe el 2022 con mucha salud.