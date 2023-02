La confesión de AMLO

El pasado 16 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que poco antes de tomar el poder, en los días en que aún era presidente electo, tres miembros de su equipo más cercano, “muy buenos profesionistas” y “de confianza”, le recomendaron no cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco.

AMLO dijo que les había solicitado un dictamen que determinara si las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, debían o no ser canceladas. Recordó que Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú -quienes serían, respectivamente, su jefe de Oficina y sus secretarios de Hacienda y Comunicaciones y Transportes-, le entregaron una tarde el dictamen solicitado.

Relató el presidente:

“Y los tres coincidían en que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche, porque no estaba yo convencido…”.