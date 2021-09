La construcción de una nueva historia continuará: Armida Castro

Tras emitir su 3er informe de gobierno, Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos, en exclusiva para CPS Noticias expuso sentirse satisfecha por las acciones emprendidas durante los últimos tres años, por ello, la construcción de una nueva historia continuará después del 28 septiembre.

Ante la pregunta de CPS Noticias de cómo cierra, dijo:

“Emocionada, satisfecha, muy consciente de la gran responsabilidad que he tenido y que voy a tener hasta el 28 de septiembre, feliz, porque sé que viene una segunda etapa en esta nueva historia, consciente de la gran realidad que vivimos juntos y le hicimos frente; el reto fue muy grande, muy difícil y lo hice saber aquí”.

Expuso que ser la primera mujer que gobierna Los Cabos no facilitó las cosas, no obstante, aceptó el reto e hizo lo que tenía que hacer en la lucha de derechos, pero sobre todo asegura que dio resultados, destacando que no hereda ningún peso y ningún centavo al ayuntamiento entrante.

“Hemos abonado a la deuda, hemos reacondicionado los créditos que nos dejaron, pero no hemos nosotros incrementado la deuda pública, todo lo contratado, lo construido ha sido pagado y será pagado hasta el último momento.

Dejaremos un flujo financiero importante para que pueda hacer frente la nueva administración al menos al primer mes, mes y medio de su administración, no como nosotros recibimos, creo que se sienta un precedente muy importante en el avance, insisto de lo que va a ser una historia integral, nueva y mejor”, destacó.