La Consulta ciudadana cumplió expectativas

Tras señalar que se tuvo saldo blanco en la consulta ciudadana y se cumplió el objetivo de que los ciudadanos eligieran libremente a sus autoridades delegacionales, el Secretario General del Ayuntamiento de Los Cabos, Ariel Castro Cárdenas, confirmó que hoy en punto de las 10 de la mañana es la sesión extraordinaria de Cabildo para validar la consulta y posteriormente el viernes será la toma de protesta de cada uno de los que salieron electos.

Destacó el funcionario municipal que el martes a la una de la tarde venció el plazo para que los candidatos presentaran sus inconformidades y en lo que respecta al Ayuntamiento de Los Cabos, no recibió ninguna impugnación, sin embargo pudiera ser que algunas de las quejas se hayan presentado directamente el Instituto Electoral y al Tribunal Estatal Electoral, “pero lo que sí puedo decir que nosotros no recibimos inconformidades”.

Castro Cárdenas dijo que el saldo de la consulta del pasado domingo fue blanco, no hubo riñas, incidentes mayores, si hubo algunas situaciones que se pusieron tensas por ejemplo en Miraflores, pero no pasó de ahí y la propia corporación policíaca, reportó saldo blanco.

De igual forma comentó que todos los paquetes están resguardados en la Sala de Cabildo, ha habido algunos medios que han dado testimonio de eso, incluso sellaron la sala para efecto que sea claro que no se han tocado los paquetes, se resguardaron y están bajo la seguridad permanente de la policía municipal.

Subrayó que lo más importante de una consulta que realiza el gobierno es que la autoridad no intervenga en el resultado de la consulta, fue un tema complicado organizar la consulta para 140 mil personas en un mes, es algo muy complicado, el instituto electoral se tarda 6 meses en hacer una elección, y luego para votar, es complicado en dos semanas operativas , con todas estas situaciones difíciles el cometido se logró.

“Instalamos todas las casillas, donde se acudieron, se abrieron y hubo votos en cada una de ellas, cumplimos organizadamente con el objetivo, fallas hasta el propio instituto electoral las tiene, se abrieron tarde algunas casillas por temas que no estaban las sillas, las mesas, porque llegó tarde el presidente de casilla, fue una jornada donde todos tuvieron la oportunidad de participar, había boletas suficientes y se les acercó las casillas a todos los ciudadanos de todas las secciones de las cuatro delegaciones.

Sobre los señalamientos del PRI y el PAN, cuestionando la poca participación y que no cumplió las expectativas la consulta, dijo que respeta su opinión más no la comparte.

Ante la baja votación dijo que hace tres años el delegado ganó con 6 mil votos, en esta ocasión el candidato que sacó el mayor número de votos en Cabo San Lucas obtuvo 5 mil sufragios, es cierto que hubo menos votantes pero es un tema histórico estadístico, en cambio en la zona norte del municipio hubo mayor participación estimó que el 70 por ciento.

Reiteró que no fue una tarea sencilla, desplegar a 520 funcionarios de casilla, darles capacitación, fue un asunto de mucho trabajo y de coordinación que no es nada fácil desplegar 152 puntos de votación llevando mesas, sillas, fue un ejercicio grande, no se rentaron vehículos el gasto fue mínimo.

Insistió en que respeta la opinión de la oposición pero no coincide con sus comentarios, en la consulta no hubo grupos ni funcionarios haciendo trabajo de proselitismo a favor o en contra de algún candidato, no se coartó el derecho que tienen los ciudadanos de votar libremente por sus delegados.

En la sesión de Cabildo de este jueves son cinco puntos, lista de asistencia, instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión Municipal para la Consulta Ciudadana 2021-2024, efectuada el 14 de noviembre; calificación de validez de los resultados y declaratoria de los delegados electos en Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera.