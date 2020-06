“La Copa por México nos ayudará”, defiende Miguel Herrera

El Universal.- Pese al miedo de algunos jugadores de exponerse a lesiones en un torneo de pretemporada, Miguel Herrera, técnico del Club América, consideró que fue buena idea la Copa por México.

Las Águilas serán parte de la Copa por México, en la que enfrentarán en la fase regular al Toluca (3 de julio), a los Pumas (día 7) y al Cruz Azul (11). todos los juegos se disputarán en el estadio Olímpico Universitario.

Cabe recordar que la semana pasada, el uruguayo Federico Viñas, atacante del conjunto americanista, mencionó que no era adecuado un mini torneo rumbo a la actividad de Liga MX. Sin embargo, Herrera respondió que “mucha gente no está de acuerdo, puede ser por el tema de riesgo, para nosotros, son tres meses sin hacer futbol en forma, es llegar directo a competencia, la copa puede ayudar bastante… El chiste es cuidarnos, saber cuidar a los jugadores”.

“El Piojo” también se mostró optimista con los protocolos de seguridad que se han implementado y confirmó que todos los resultados dieron negativo tras una cuarta prueba.

“No me ocupa, porque la preocupación pasaría si estuviéramos saliendo, yendo a todos lados, los jugadores salen de sus casas, se suben al carro, llegan al club que está sanitizado. Llevamos cuatro pruebas Covid-19 y todas negativo, me da alegría porque están concentrados y disciplinados en lo que se debe hacer, no se bañan aquí, siguen con restricciones de no salir.

“Sabemos que los juegos serán sin público, los rivales con examen Covid-19 previo, trataremos de cuidarnos todos si queremos que la pelota se mueva como en otros lados, debemos seguir con los cuidados”, justificó el timonel azulcrema tras la práctica del día.