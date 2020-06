La Federación debe revisar incidente en Punta Chivato: Van Wormer

El diputado local presidente de la Comisión Permanente de Comercio y Turismo, Carlos José Wan Wormer Ruiz, condenó enérgicamente la muerte de cientos de sardinas en playa Punta Chivato, Mulegé, hecho que evidencia lo que ya ha denunciado públicamente, la corrupción y el nulo actuar de la Conapesca en inspección y vigilancia para detener y sancionar a quienes llegan a depredar a las costas de Baja California Sur.

“Es lo que siempre he estado peleando, que tenemos un mar lleno riquísimo en producción pero no hay vigilancia, vienen embarcaciones pescan ilegalmente y nadie hace nada, es pesca furtiva, no está regulado, no hay inspección y vigilancia, se dan permisos desde lo oscurito, desde el centro de la República, desde Mazatlán, que no tienen ni la menor idea lo que representa Baja California Sur; en donde están dando los permisos, no hay no existe inspección y vigilancia, es urgente que alguien que venga y vigile a estas personas que les chequen los permisos”,