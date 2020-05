“La iglesia exhortó a orar y hacer ayuno para pedir a Dios por la salud y enfrentar el Covid-19” Sergio Rentería

San José del Cabo.– Sergio Rentería, párroco de la Misión de San José destacó que la iglesia a través de sus medios digitales exhortó a la población cabeña a unirse el 14 de mayo a la oración y ayuno para pedir a Dios por la humanidad para superar la pandemia del Covid-19:

“También a través de los medios electrónicos la Misión de San José ha dado esta invitación a toda la gente para unirnos en la oración en primer lugar, ya que es un arma letal contra el enemigo y creemos que también contra esta pandemia, ya que la oración en la sagrada escritura es Jesús quien nos pone el ejemplo de orar en todo momento y no desfallecer, orar cuando tomemos las grandes decisiones, orar para insistir a Dios misericordia y nosotros oramos para que Dios nos mande la salud del mundo y de nuestras almas, y sobre todo de las personas enfermas. Además, el ayuno la iglesia lo recomienda dos veces al año, el Miércoles de Ceniza y el Miércoles Santo, aunque como esta Cuaresma la vivimos de forma diferente, a muchos no les supo, pero hoy y siempre el Papa nos está recomendando la oración y el ayuno para que Dios nos mire con amor y pronto nos asista”.

Pero igual forma señaló que es de suma importancia la unidad de todos a través de la oración por la necesidad de la humanidad y del pueblo, esto dijo sin importar la religión o creencia:

“Sin importar las creencias debemos unirnos por los que se encuentran en la primera línea ante esta pandemia como son los doctores, enfermeras y el sector Salud para que también a ellos Dios le dé la sabiduría y asimismo que los libre de cualquier enfermedad porque son los primeros, están muy receptivos y es también lo que nosotros como Misión de San José y como católicos del Sur de esta península queremos para la humanidad”.

Finalizó indicando que este tiempo que se vive con la pandemia por el Covid-19 debe de servir a los feligreses para resurgir, asimismo los exhortó a no desesperarse y confiar plenamente en Dios así como en las autoridades.